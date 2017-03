RTL Passion 22:00 bis 22:25 Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten D 2016 Merken Obwohl Mesut nun weiß, dass Emma ihm ebenso etwas über ihren Job vorgegaukelt hat, kostet es ihn weiterhin große Überwindung, ihr zu gestehen, dass er kein Arzt ist. Doch zu seiner Erleichterung reagiert Emma genauso cool wie er. Mesut glaubt immer mehr, dass er diesmal die perfekte Frau für sich gefunden haben könnte. Aber dann bekommt Emma ein Jobangebot in Frankfurt... Anni weigert sich trotz ihres Hörsturzes, auf ihr Konzert zu verzichten, und zwingt ihre Halbschwester, das Krankenzimmer wieder aufzuschließen und sie gehen zu lassen. Doch diese bleibt dran und ist zum Glück zugegen, als Anni von weiteren Symptomen ihres Hörsturzes eingeholt wird. Endlich kann auch Anni an sich ranlassen, dass ihre Halbschwester es nur gut mit ihr meint, und zugeben, dass sie eine Heidenangst davor hat, dass der Hörsturz chronisch wird... Felix bringt sich mit seinem Plan, Chris Brandstiftung in die Schuhe zu schieben, selbst in Lebensgefahr. Erst in letzter Minute wird er aus der brennenden Halle gerettet und mit einer schweren Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Während sich Chris und Sunny um ihn sorgen, hat Felix keinerlei Einfluss mehr auf den Ausgang seines Plans. Er kann nur hoffen, dass alles wie geplant läuft und Chris als Brandverursacher ins Visier der Polizei gerät... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Uhse (Jasmin Flemming) Daniel Fehlow (Leon Moreno) Wolfgang Bahro (Dr. Jo Gerner) Anne Menden (Emily Badak) Ulrike Frank (Katrin Flemming) Jörn Schlönvoigt (Philip Höfer) Originaltitel: Gute Zeiten, schlechte Zeiten