RTL Plus 22:40 bis 23:30 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Liebesspiele D 1999 Stereo Blondie leidet sehr unter der Trennung von Christoph Stein. Mona bietet ihr an, ein geheimes Treffen zu arrangieren, wenn Blondie ihr im Gegenzug Tabletten aus dem Vorrat Steins besorgt. Vor lauter Sehnsucht willigt Blondie schließlich in das erpresserische Abkommen ein - nur um wenig später von Christoph dabei ertappt zu werden, wie sie seine Tabletten stiehlt. Der enttäuschte Stein ist nun überzeugt davon, dass Blondie ihn nur ausgenutzt hat und beendet die Beziehung. Doch auch Christoph kann seine Gefühle für Blondie auf Dauer nicht unterdrücken und so stellt er schließlich Mona zur Rede, um von ihr die wahren Gründe dafür zu erfahren, warum Blondie ihn hintergangen hat. Ilse hat Freigang und will mit Gregor ihren ersten Jahrestag feiern. Gregor hat gleich zwei Überraschungen für sie parat: Zum einen lädt er Maximilian ein, damit Ilse diesen davon überzeugen kann, nach Reutlitz zurückzukehren und zum anderen macht Gregor der überglücklichen Ilse einen Heiratsantrag. In Reutlitz steht Jutta unterdessen große Ängste aus, denn nach dem Desaster mit Hagen Keyser muss sie sich vor einer Untersuchungskommission unter Leitung von Evelyn Kaltenbach verantworten. Evelyn schlägt Jutta zu deren Überraschung einen Deal vor: Sie darf ihren Job behalten, wenn sie Maximilian wieder einstellt. Zähneknirschend willigt Jutta ein. Schauspieler: Katy Karrenbauer (Christine Walter) Barbara Freier (Uschi König (Strauss)) Cheryl Shepard (Susanne Teubner) Isabella Schmid (Ilona "Lollo" Kühne) Brigitte Renner (Margarethe "Mutz" Korsch) Annette Frier (Vivien "Vivi" Andraschek) Egon Hofmann (Peter Kittler) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Joachim Kosack Drehbuch: Joachim Kosack