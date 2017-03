Sat.1 22:10 bis 23:10 Krimiserie Hawaii Five-0 Yo-Ho, Yo-Ho USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Neue Staffel Merken Das Team von Five-0 wird durch einen Mordfall in die Suche nach einem Piratenschatz verwickelt: Das Gold soll angeblich auf O'ahu versteckt sein und schon viele das Leben gekostet haben. Als Jerry Hinweise auf den Schatz findet, gerät das Team in eine riskante Jagd nach dem Vermögen. Kono und Adam genießen unterdessen ihre Flitterwochen. Doch das Glück währt nicht lange, denn Gabriel erscheint auf der Bildfläche und ist auf Adams Vermögen aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alex O'Loughlin (Steve McGarrett) Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Grace Park (Kono Kalakaua) Scott Caan (Danny "Danno" Williams) Masi Oka (Dr. Max Bergman) Chi McBride (Lou Grover) Jorge Garcia (Jerry Ortega) Originaltitel: Hawaii Five-0 Regie: Bryan Spicer Drehbuch: Peter M. Lenkov, Eric Guggenheim Kamera: Michael Martinez Musik: Keith Power, Brian Tyler Altersempfehlung: ab 16