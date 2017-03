RBB 22:15 bis 23:45 Krimi Polizeiruf 110 Bruder Lustig D 1995 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Görlitz, Grenzstadt zu Polen: Hier betreiben die Gebrüder Lustig ein Fuhrunternehmen. Das Geschäft läuft mehr schlecht als recht, denn die Konkurrenz ist groß, besonders die der polnischen Billiganbieter. Uwe Lustig, der geschäftstüchtigere der beiden, sucht ständig nach praktischen Wegen für das Überleben des Geschäfts, während sich Lothar Lustig, der Ältere, bloß über theoretische Umstrukturierungsmaßnahmen Gedanken macht. So kommt es, dass sich Uwe auf dubiose Geschäfte mit den Polen einlässt und beginnt, Rauschgift zu schmuggeln. Monika, Lothars Frau, die die Geschäfte des Unternehmens führt, fragt nicht, woher das Geld kommt. Eines Tages wird Uwe tot aufgefunden, und was keiner sehen wollte, kommt ans Licht. Kommissar Beck hat alle Hände voll zu tun, den Mord aufzuklären und den Schmugglern das Handwerk zu legen, besonders erschwert dadurch, dass ihm Zollamtmann Weißer immer wieder mit seinen Ratschlägen dazwischenfunkt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Günter Naumann (Kommissar Beck) Jaecki Schwarz (Zollamtmann Weißer) Peter Weiß (Uwe Lustig) Werner Tietze (Lothar Lustig) Angelika Perdelwitz (Monika Lustig) Aldona Struzik (Elzbieta) Maciej Lysakowski (Jacek) Originaltitel: Polizeiruf 110 Regie: Thomas Jacob Drehbuch: Friedemann Schreiter Kamera: Helmut Bahr Musik: Arnold Fritzsch