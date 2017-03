kabel1 classics 22:20 bis 23:55 Komödie Ein (un)möglicher Härtefall USA 2003 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken George Clooney und Catherine Zeta-Jones in einer bissigen Komödie der Coen-Brüder: Der clevere Scheidungsanwalt Miles Massey setzt durch, dass sein Mandant Rex Rexroth nicht einen Cent Unterhalt an seine geschiedene Gattin zahlen muss, obwohl der Millionär seiner Frau etliche Gründe für eine Scheidung gegeben hat. Doch so einfach lässt sich die Betrogene nicht abservieren. Sie führt einen äußerst gewieften Rachefeldzug ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Clooney (Miles Masey) Catherine Zeta-Jones (Marylin Rexroth) Geoffrey Rush (Donovan Donaly) Edward Herrmann (Rex Rexroth) Billy Bob Thornton (Howard D. Doyle) Cedric "The Entertainer" (Gus Petch) Paul Adelstein (Wrigley) Originaltitel: Intolerable Cruelty Regie: Joel Coen Drehbuch: Robert Ramsey, Matthew Stone, Ethan Coen, Joel Coen Kamera: Roger Deakins Musik: Carter Burwell Altersempfehlung: ab 12