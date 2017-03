TLC 22:05 bis 23:05 Dokusoap Mein peinlicher Sex-Unfall Warum kommt sie nicht? USA 2016 Merken Terence und Tarae sind Salsa-Tänzer und trainieren neue Figuren für einen Wettbewerb. Mitten im Training bekommt Terence stechende Schmerzen, beißt aber die Zähne zusammen, um nicht als Weichei da zustehen. Er will seiner Partnerin zeigen, was er alles drauf hat. Als ihre Tanzlehrerin in die Mittagspause geht, ist Tarae von den schweißtreibenden Hebefiguren so erregt, dass sie sich und Terence die Kleider vom Leib reißt. Doch mitten in der erotischen Ekstase geht Terence bewusstlos zu Boden und zuckt wie ein Fisch an Land. Seine panische Partnerin versucht, ihn wiederzubeleben und gleichzeitig, die Wahrheit zu vertuschen, als ihre Tanztrainerin vor dem Krankenwagen eintrifft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sex Sent Me to the ER