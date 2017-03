SAT.1 Gold 22:10 bis 00:00 Krimi Der Bulle von Tölz: Der Zauberer im Brunnen D 2008 20 40 60 80 100 Merken Der Zauberer Hans Kaminsky wird in einen Brunnen gestoßen und stirbt. Benno Berghammer und seine Kollegin Nadine stoßen sofort auf viele Personen, die als Verdächtige in Frage kommen würden: Die Lebensgefährtin Martha war eifersüchtig, weil sich Kaminsky mit der jungen Viola getroffen hat. Auch der Vater des Mädchens zeigte sich darüber nicht erfreut. Rätselhaft erscheint zudem Toni Rambold, ein alter Freund von Benno, der verdächtig großes Interesse an den Ermittlungen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ottfried Fischer (Benno Berghammer) Katharina Abt (Nadine Richter) Moritz Lindbergh (Staatsanwalt Lenz) Norbert Heckner (Dr. Sprung) Norbert Mahler (Polizist Schmidt) Rolf Kanies (Hans Kaminsky) Heinz Werner Kraehkamp (Udo Kettner) Originaltitel: Der Bulle von Tölz Regie: Wolfgang F. Henschel Drehbuch: Andreas Föhr, Thomas Letocha Kamera: Thomas Meyer Musik: Johannes Barnikel, Stephan Wildfeuer Altersempfehlung: ab 12