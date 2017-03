MDR 22:05 bis 23:03 Talkshow Fakt ist! Aus Erfurt Bürgerdialog - Zur Meinungsmacht im Mediendschungel Bürgerdialog - Zur Meinungsmacht im Mediendschungel D 2017 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken "Die Pressevertreter erreichen Millionen, der einfache Bürger hat kein Forum für seine Meinung." "Das Fernsehen müsste länger an den Geschehnissen dranbleiben und intensiver darüber berichten." "Die Medien sind dem Erregungswahn verfallen, kaum eine Nachrichtensendung ohne Trump, das flacht ab." So lauten Kritikpunkte von Zuschauern und Hörern des MDR. Vertrauen in die Medien ist für sie eine Frage der persönlichen Erfahrung. Woher beziehen Sie Ihre Informationen? Welche Kritik haben Sie an den Medienschaffenden und welche Verbesserungsvorschläge? Das hat die "Fakt ist!"- Redaktion gefragt und Bürger zum direkten Dialog in die Livesendung am 6. März 2017 geladen. Sie treffen dort auf den Landesfunkhausdirektor des MDR Thüringen Boris Lochthofen, den Kommunikationswissenschaftler Professor Gerhard Vowe und den Geschäftsführer der Stiftung Frauenkirche Frank Richter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dr. Andreas Menzel, Lars Sänger Originaltitel: Fakt ist!