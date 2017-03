Phoenix 22:15 bis 23:00 Talkshow Unter den Linden Die liberale Demokratie in Gefahr - wie verteidigen wir unsere westlichen Werte? D 2017 Merken Oft ist es ein schleichender Prozess - der Verfall von Werten kommt auf leisen Sohlen. Aktuell geraten die viel gerühmten westlichen Werte in den Demokratien dies- und jenseits des Atlantiks unter Druck. Der Terror bestimmt zunehmend die politische Agenda und die Angst vor ihm wird oft zur Argumentationsgrundlage der Politik. In Zeiten terroristischer Bedrohung gilt es öfter als uns lieb ist, zwischen Sicherheit und Freiheit abzuwägen. Es stellen sich die für liberale Demokratien essentiellen Fragen: Können wir unsere Freiheit in diesen Zeiten, in denen der Terror immer wieder aufscheint, weiter leben? Was macht die Bedrohung durch den Terror mit unserer freiheitlichen Gesellschaft? Wie müssen wir tätig werden? Wo müssen wir aufbegehren? Was sind uns unsere Freiheit und Demokratie wert, das Recht, frei zu sprechen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michaela Kolster Gäste: Gäste: Prof. Armin Nassehi (Soziologe Ludwig-Maximilians Universität München), Prof. Carlo Strenger (Philosoph Universität Tel Aviv) Originaltitel: Unter den Linden