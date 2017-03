ZDF neo 23:35 bis 00:25 Krimiserie Silent Witness Folge: 159 Quadratur des Kreises (1) GB 2015 Stereo 16:9 HDTV Neue Folge Merken Die drei Rechtsmediziner Nikki, Jack und Thomas sind mit ihrem kriminalistischen Gespür den Mördern auf der Spur. Sie finden jede noch so kleine, dabei oft entscheidende Spur. Der russische Wirtschaftsmogul Maksim Bazhanov soll ermordet werden. Das Attentat misslingt - stattdessen stirbt seine Haushälterin. Maksim erzählt D.I. Sarah Parks, dass er ständig bedroht werde. Es gebe mehrere Parteien, die ihn gern tot sehen wollten. Maksim versucht Yasmin, die Schwester seines Kollegen Daniel Doshi, zu überreden, mit ihm zusammen nach Amerika zu fliehen. Nikki belauscht ein Gespräch, in dem Justine Greenwood mit Sarah redet. Sie gibt ihr zu verstehen, sie solle mit ihren Ermittlungen keine politischen Beziehungen gefährden. Die Ermittler verhaften eine russische Abgeordnete, die anscheinend beim Angriff auf Maksim mitgewirkt hat. Die Abgeordnete rät Sarah jedoch, sie gehen zu lassen, weil sie diplomatische Immunität besitze. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emilia Fox (Dr. Nikki Alexander) David Caves (Jack Hodgson) Richard Lintern (Dr. Thomas Chamberlain) Liz Carr (Clarissa Mullery) Rudy Barrow (Security Guard) Phil Campbell (Graham Bowles) Katarina Cas (Kristina Bazhanov) Originaltitel: Silent Witness Regie: Marek Losey Drehbuch: Matthew Arlidge Kamera: James Friend Musik: Sheridan Tongue