ZDF 22:15 bis 23:50 Thriller Im Netz der Spinne USA, D, CDN 2001 Nach dem Roman von James Patterson Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nachdem die Tochter des Senators Rose entführt worden ist, nimmt der Polizeipsychologe Cross mit der Agentin Flannigan die Ermittlungen auf. Schnell wird dem Duo klar, dass der Kidnapper mehr als nur Lösegeld im Sinn hat: Er will sich mit dem berühmten Profiler messen. – Clever In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Morgan Freeman (Dr. Alex Cross) Monica Potter (Jezzie Flannigan) Michael Wincott (Gary Soneji) Dylan Baker (Ollie McArthur) Anton Yelchin (Dimitri Starodubov) Penelope Ann Miller (Elizabeth Rose) Michael Moriarty (Senator Hank Rose) Originaltitel: Along Came a Spider Regie: Lee Tamahori Drehbuch: Marc Moss Kamera: Matthew F. Leonetti Musik: Jerry Goldsmith Altersempfehlung: ab 16