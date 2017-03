TNT Comedy 22:20 bis 22:45 Comedyserie King of Queens Luft und Liebe USA 2001 16:9 Merken Bei einem Flug blamiert sich Doug wieder einmal bis auf die Knochen. Als bei der unsanften Landung eine der Sauerstoffmasken aus der Decke über ihrer Sitzreihe sinkt, greift er sie sich instinktiv und presst sie vor sein Gesicht, statt sie an Carrie weiterzugeben oder sie mit ihr zu teilen. Kein Wunder also, dass er die folgenden Tage überwiegend damit verbringt, Carrie zu beteuern, dass er sie selbstverständlich retten würde, sollte sie einmal ernsthaft in Gefahr schweben ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Victor Williams (Deacon Palmer) Patton Oswalt (Spence Olchin) Brandy Lopez (Elena) Inny Clemons (Edwin) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Tony Sheehan Altersempfehlung: ab 12