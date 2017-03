Zee.One 22:30 bis 00:50 Actionfilm Insan IND 2005 20 40 60 80 100 Merken Der Wunsch nach Rache treibt den erfahrenen Cop Ajit an, seit Terrorist Azhar seine Frau getötet habt. Zwar hat Ajit das Oberhaupt der Gruppe dingfest machen können, doch Azhar ist untergetaucht. Um seinen Boss aus den Fängen der Justiz zu pressen, droht Azhar nun, Mumbai durch eine Reihe von Anschlägen in Schutt und Asche zu legen. Auf seiner verbissenen Jagd gerät Ajit an den Rikscha-Fahrer Amjad. Die Männer bieten sich gegenseitige Hilfe an: Amjad hilft Ajit auf seiner Mission, Azhar das Handwerk zu legen. Amjad wiederum braucht Unterstützung bei einem Plan, der die Eltern seiner schönen Freundin Heena überzeugen soll, der Hochzeit ihrer Tochter mit dem brotlosen Fahrer zuzustimmen. Fast gehen die Bemühungen der Männer schief, als Heenas Familie Opfer eines Raubüberfalls wird. Doch Amjads Heldenmut rettet die Situation. Nun soll die Hochzeit anstehen. Da plötzlich explodieren in Mumbai neue Bomben. Die Schlinge um Azhar zieht sich zu - doch der berechnende Verbrecher spielt einen letzten Trumpf aus, mit dem niemand gerechnet hat. Mit Akshay Kumar und Ajay Devgan in den Hauptrollen vereint dieser knallharte Cop-Thriller zwei von Bollywoods erfolgreichsten Action-Stars. Mehrfach für seine darstellerischen Leistungen ausgezeichnet, etablierte sich Devgan als eine der führenden Größen in Indiens Traumfabrik. Seit 1999 ist er mit Superstar Kajol verheiratet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Akshay Kumar (Amjad) Ajay Devgn (Inspector Ajit Rathod) Tusshar Kapoor (Avinash) Esha Deol (Heena) Lara Dutta (Meghna) Laila (Indu) Koena Mitra (Sonali Rathod) Originaltitel: Insan Regie: K. Subash Drehbuch: Krishna Vamsi Musik: Himesh Reshammiya Altersempfehlung: ab 12