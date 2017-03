Classica 22:05 bis 22:25 Musik Ravel, Daphnis und Chloé (2. Suite) D 1978 Stereo 16:9 Merken Die Berliner Philharmoniker unter der Leitung von Herbert von Karajan spielen die 2. Suite aus der Ballettmusik "Daphnis et Chloé" von Maurice Ravel (1875-1937). Diese Aufnahme entstand im Februar 1978 in der Berliner Philharmonie. Das Ballett wurde von Sergej Diaghilew in Auftrag gegeben und von seinen "Ballets Russes" 1912 am Théâtre du Châtelet in Paris uraufgeführt. Die Choreographie stammte von Michail Fokine, die beiden Titelrollen wurden von den legendären Genies Vaslav Nijinsky und Tamara Karsawina getanzt. Im Konzertsaal ist das Werk zu einem Klassiker geworden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ravel, Daphnis und Chloé (2. Suite) Kamera: Ernst Wild Musik: Maurice Ravel