Sky 1 22:15 bis 23:00 Actionserie 24: Legacy 4:00 p.m.-5:00 p.m. USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Army Ranger Eric Carter (Corey Hawkins) und sein ehemaliger Kamerad Ben Grimes (Charlie Hofheimer) versuchen mit dem Anführer eines Schmugglerrings ins Geschäft zu kommen, um die gesuchten Terroristen ausfindig zu machen. Die Jagd nach der undichten Stelle in den Reihen der Regierung macht unterdessen Fortschritte. - Die Uhr tickt wieder: Spin-off der bahnbrechenden Echtzeit-Thrillerserie "24" in neuer Besetzung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Corey Hawkins (Eric Carter) Miranda Otto (Rebecca Ingram) Anna Diop (Nicole Carter) Teddy Sears (Keith Mullins) Ashley Thomas (Isaac Carter) Dan Bucatinsky (Andy Shalowitz) Coral Peña (Mariana Stiles) Originaltitel: 24: Legacy Regie: Nelson McCormick Drehbuch: Joel Surnow, Robert Cochran, Leigh Dana Jackson Musik: Sean Callery Altersempfehlung: ab 16