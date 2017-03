Sky Action 23:50 bis 01:25 Actionfilm The Colony - Hell Freezes Over CDN 2013 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Im Jahr 2045 haben gewaltige Schneestürme die Erde in eine unbewohnbare Eiswüste verwandelt. Um zu überleben, sind die Menschen in unterirdische Bunker geflüchtet. Die beiden Soldaten Briggs und Mason (Laurence Fishburne, Bill Paxton) sind die Anführer in der Colony 7. Als sie ein Notsignal von Colony 5 erhalten, macht sich Briggs mit ein paar Leuten auf den Weg. Und stößt auf das pure Grauen. - Nervenaufreibender Sci-Fi-Schocker in einer apokalyptischen Endzeit-Eiswelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Laurence Fishburne (Briggs) Kevin Zegers (Sam) Bill Paxton (Mason) Charlotte Sullivan (Kai) John Tench (Viktor) Atticus Dean Mitchell (Graydon) Lisa Berry (Nara) Originaltitel: The Colony Regie: Jeff Renfroe Drehbuch: Patrick Tarr, Jeff Renfroe, Pascal Trottier, Svet Rouskov Kamera: Pierre Gill Musik: Jeff Danna Altersempfehlung: ab 16