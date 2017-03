Syfy 22:15 bis 22:40 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Verschwörung USA 2014 Stereo 16:9 Merken Der Klonkrieger Tup wird in den Labors von Kamino eingehend medizinisch untersucht. Die Wissenschaftler wollen herausfinden, wie es zu dem fatalen Attentat auf die Jedi-Meisterin kommen konnte. Im Rahmen dieser Untersuchung dringt Fives in die Tiefen von Tups Bewusstsein ein und entdeckt eine gefährliche Code-Manipulation im Klonprogramm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Brian O'Connell Altersempfehlung: ab 12