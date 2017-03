National Geographic Wildlife 22:40 bis 23:25 Dokumentation Raubtieren auf der Spur Urzeit-Waran USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Sean Duggan ist immer noch Down Under unterwegs - und diesmal der sagenumwobenen Riesenechse Megalania auf der Spur. Das Tier ist eigentlich vor rund 45.000 Jahren ausgestorben. Doch könnte es sein, dass einige Exemplare dieser über sieben Meter langen Warane mit einem geschätzten Gewicht von einer Tonne und einem ausgeprägten Killerinstinkt tatsächlich überlebt haben? Sean will es herausfinden und die gewaltige Urzeitechse unbedingt persönlich "kennenlernen". Seine Expedition führt ihn durch trockene Grassteppen, tiefe Schluchten und dichte Eukalyptuswälder. Wird er für seine Mühen am Ende belohnt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Natural Born Monsters