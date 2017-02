sixx 22:10 bis 23:05 Dokusoap Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen! Das Plastikhaus USA 2013 16:9 HDTV Merken Rachel und Andrew Erwin suchen ein Haus in dem Viking Hills Viertel. Die Gaines stellen dem Paar drei Immobilien zur Auswahl - doch Rachels Geschmack ist nicht so leicht zu treffen. Der hochgewachsene Andrew wünscht sich hingegen einfach nur viel Platz und Geräumigkeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Chip Gaines, Joanna Gaines Originaltitel: Fixer Upper Altersempfehlung: ab 6