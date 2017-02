kabel1 classics 04:10 bis 06:05 Tragikomödie Ghost World USA, GB, D 2001 Nach den Comics von Daniel Clowes 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die Highschool-Zeit ist vorbei, der Sommer der Freiheit und der wichtigen Entscheidungen steht vor der Tür. Enid und Becky haben keine genauen Zukunftsvorstellungen und vertreiben sich die Zeit, indem sie in Diners abhängen und gemeine Spielchen mit unbeholfenen Männern treiben - bis Gefühle die ganze Sache ziemlich kompliziert machen. Während sich beide in denselben Mitschüler verlieben, bringt der ältere Musiknerd Seymour zusätzlich Unruhe in die Mädchenfreundschaft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thora Birch (Enid) Scarlett Johansson (Rebecca) Steve Buscemi (Seymour) Brad Renfro (Josh) Illeana Douglas (Roberta Allsworth) Bob Balaban (Enids Vater) Stacey Travis (Dana) Originaltitel: Ghost World Regie: Terry Zwigoff Drehbuch: Daniel Clowes, Terry Zwigoff Kamera: Alfonso Beato Musik: David Kitay Altersempfehlung: ab 6

