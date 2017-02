RTL 20:15 bis 22:35 Fantasyfilm Snow White & the Huntsman USA 2012 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Es war einmal ein Königspaar, das sich so sehr eine Tochter mit Lippen, so rot wie Blut, einer Haut, weiß wie Schnee, und Haaren, schwarz wie die Flügel eines Raben, wünschte. Der Traum geht in Erfüllung. Königin Eleanor bringt ein Mädchen zur Welt, das den Namen Snow bekommt. Doch das Familienglück um König Magnus währt nicht lange. Eleanor erkrankt schwer und stirbt. Der König heiratet wenig später die hübsche Ravenna, die einen hinterhältigen Plan verfolgt: Sie tötet ihren frisch angetrauten Gatten und beginnt mit ihrer eigenen Armee eine düstere Schreckensherrschaft. Dank schwarzer Magie kann ihr niemand etwas anhaben. Wie ein Vampir saugt sie jungen Mädchen die Jugend aus, um selbst nicht zu altern. Ihre größte Konkurrentin, Snow White, sperrt Ravenna in einen Turm und isoliert sie von der Außenwelt. Doch gelingt der schönen Prinzessin die Flucht, und sie findet Schutz im dunklen Wald. Doch als der Zauberspiegel der Königin verrät, dass ihre Stieftochter immer noch die Schönste im ganzen Land ist, dazu bestimmt, das Königreich zu führen, scheint das Schicksal der Prinzessin besiegelt: Ravenna heuert Eric, den Jäger "Huntsman" an, der die verhasste Stieftochter töten soll. Als Eric Snow White schließlich im Wald findet, erkennt er, dass die böse Königin ihn mit ihrem Versprechen, zur Belohnung seine tote Frau wieder lebendig zu machen, angelogen hat. Von Snow Whites Tapferkeit beeindruckt, ermutigt er sie, ihrer Bestimmung zu folgen und den Kampf gegen die Königin aufzunehmen. Doch dann beißt die Prinzessin in den vergifteten Apfel . In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristen Stewart (Snow White) Charlize Theron (Königin Ravenna) Chris Hemsworth (Huntsman) Sam Claflin (William) Ian McShane (Beith) Bob Hoskins (Muir) Ray Winstone (Gort) Originaltitel: Snow White and the Huntsman Regie: Rupert Sanders Drehbuch: Evan Daugherty, John Lee Hancock, Hossein Amini Kamera: Greig Fraser Musik: James Newton Howard Altersempfehlung: ab 12