Österreich 1 23:17 bis 06:00 Sonstiges Die Ö1 Jazznacht Christian Havel im Jazznacht-Studio / Jorge Sánchez-Chiong & ZYT im November 2016 im Wiener Porgy & Bess Merken Mit Gitarrist Christian Havel ist ein bewährter Crack der Wiener Jazzszene zu Gast im Jazznacht-Studio. "13.03. - Thirteen'o'three" heißt seine neue CD, zur Entstehungsgeschichte wie auch zum enigmatischen Bandnamen steht er Christian Bakonyi Rede und Antwort, ebenso zum Engagement der Sängerin Lori Williams, die maßgeblich zum Gelingen dieser CD beigetragen hat. Außerdem in dieser Jazznacht: Der Mitschnitt des Konzerts des in Wien lebenden venezolanischen Turntablisten und Soundelektronikers Jorge Sánchez-Chiong und seinem zwischen Song-Bearbeitung und Improvisation changierenden Projekt "ZYT", bestehend aus Gitarrist Martin Siewert, Klarinettist Ernesto Molinari und Bassist Christian Weber. Die Aufnahme entstand im Rahmen von Sánchez-Chiongs Jeunesse-Porträt am 18. November 2016 im Wiener Porgy & Bess. In Google-Kalender eintragen Moderation: Christian Bakonyi