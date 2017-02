RTL 15:45 bis 16:45 Dokusoap Die Trovatos - Detektive decken auf D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken So hat sich Anna Jäger ihr Leben nicht vorgestellt. Die 19-Jährige ist erst vor wenigen Wochen zu ihrem Vater gezogen und wird immer wieder Zeuge von heftigen Streitszenen. Ihre Großmutter behauptet hartnäckig, dass Bernd Annas Stiefmutter schlägt. Anna zweifelt zunehmend an der Unschuld ihres Vaters und engagiert die Trovatos und die decken ein Familiendrama auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Trovatos - Detektive decken auf