RTL 03:50 bis 04:35 Dokusoap Die Trovatos - Detektive decken auf D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Daniela traut ihren Augen nicht, als sie im Internet ein Video sieht, in dem ihr Ehemann Matthias albern tanzend seinen Job kündigt. Doch es kommt noch schlimmer: Die 39-Jährige kann nicht fassen, dass ihr Mann nun tatsächlich Internetstar werden will. Schon bald ist der 43-Jährige wie ausgewechselt. Daniela kratzt die letzten Ersparnisse zusammen und engagiert die Trovatos. Die sollen herausfinden, welches Geheimnis hinter Matthias sonderbaren Verhalten steckt. Die Trovatos ermitteln mit Hochdruck und decken eine bösartige Intrige auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Trovatos - Detektive decken auf

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 451 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:15 bis 05:00

Seit 256 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 181 Min. Deadly Cargo

Thriller

Tele 5 03:20 bis 05:00

Seit 71 Min.