ATV 22:05 bis 23:00 Krimiserie Rizzoli & Isles Sommer des Clowns USA 2014 Stereo Jane und Maura werden mit einem Fall konfrontiert, der beängstigende Erinnerungen an eine noch immer ungeklärte Entführungsserie von 1988 weckt. Wie damals trägt der Täter ein Clownskostüm, um seine Opfer anzulocken und wie damals entführt er kleine Jungen. Beim ersten Versuch wurde er noch von einem Augenzeugen aufgehalten, doch kurz darauf bringt er einen Jungen in seine Gewalt und schickt ein Video als Beweis. Eine Analyse dieses Videos führt die Ermittler schließlich zu dem Ort, an dem das Kind festgehalten wird. Dort finden sie den Jungen betäubt, aber wohlauf vor. Doch der Kidnapper ist tot. Hat er Selbstmord begangen oder gibt es noch einen zweiten Täter?. Schauspieler: Angie Harmon (Detective Jane Rizzoli) Sasha Alexander (Dr. Maura Isles) Jordan Bridges (Frankie Rizzoli Jr.) Bruce McGill (Detective Vince Korsak) Lee Thompson Young (Detective Barry Frost) Lorraine Bracco (Angela Rizzoli) Brian Goodman (Lieutenant Sean Cavanaugh) Originaltitel: Rizzoli & Isles Regie: Michael Katleman Drehbuch: Ken Hanes, Matt MacLeod, Tess Gerritsen Kamera: Ron Garcia, Anthony Hardwick Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 12