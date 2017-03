DR Kultur 22:00 bis 22:30 Sonstiges Alte Musik Heinrich Isaac. Des Kaisers Komponist Merken Er war bei den mächtigsten Herrschern seiner Zeit beschäftigt: Heinrich Isaac befand sich zunächst in Diensten der Medici in Florenz und reiste danach als Hofkomponist des Kaisers Maximilian durch die Lande. In ganz Europa genoss er großes Ansehen und diente vielen nachfolgenden Komponisten als Vorbild. Isaac schuf eine große Anzahl von Messen und geistlichen Motetten, leistete mit seinen vielen deutschsprachigen Liedkompositionen und Instrumentalsätzen aber auch wichtige Beiträge für eine lebendige weltliche Musiziertradition. Vor 500 Jahren starb er in Florenz. In Google-Kalender eintragen