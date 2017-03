Silverline 23:15 bis 01:00 Drama Mad Circus E, F 2010 20 40 60 80 100 Merken 1937: In Spanien tobt der Bürgerkrieg. Ein Clown, von Milizen zwangsrekrutiert, findet sich, bewaffnet mit einer Machete, in einem Blutbad gegen die Faschisten wieder. Jahre später tritt dessen Sohn Javier in die Fußstapfen seines Vaters und findet als """"trauriger Clown"""" in einem Zirkus Arbeit. Dessen Star ist Sergio, ein nach außen hin brillant """"lustiger Clown"""", der sich jedoch hinter den Kulissen als brutaler Sadist entpuppt. Darunter leidet vor allem seine Freundin, die Akrobatin Natalia. Als diese Gefallen an Javier findet ist das der Anfang eines erbitterten Kampfes zwischen den beiden Clowns, die selbst den Tod riskieren, um die Gunst Natalias zu gewinnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Carlos Areces (Javier) Antonio de la Torre (Sergio) Carolina Bang (Natalia) Manuel Tallafé (Ramiro) Alejandro Tejería (Motorista-fantasma) Manuel Tejada (Jefe de pista) Enrique Villén (Andrés) Originaltitel: Balada triste de trompeta Regie: Álex de la Iglesia Drehbuch: Álex de la Iglesia Kamera: Kiko de la Rica Musik: Roque Baños Altersempfehlung: ab 18