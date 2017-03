ARD alpha 22:00 bis 23:00 Magazin Planet Wissen Gamification - Wie der Spieltrieb uns packt Gamification: Wie der Spieltrieb uns packt D 2016 16:9 Merken Alles wird immer spielerischer: Die Bedienung von Computern, Geräten und immer öfter auch die Arbeitswelt. So können selbst monotone Dinge auf einmal Spaß machen. Werden langweilige Arbeitsabläufe gezielt so umgestaltet, dass sie den menschlichen Spieltrieb ansprechen, dann ist von "Gamification" die Rede. Aber warum hat die Natur den Menschen und andere Säugetiere mit einem Spieltrieb versehen? Bei Birgit Klaus und Dennis Wilms zu Gast: Thomas Junker ist eigentlich Apotheker. "Eher spielerisch" hat er Wissenschaftsgeschichte betrieben. So wurde Mitherausgeber von Darwins Briefwechsel an der Universität Cambridge. Heute lehrt er Geschichte der Biologie in Tübingen. Jörg Niesenhaus ist Informatiker und hat elf Jahre lang Computerspiele entwickelt, später über Computerspielnutzer geforscht. Das macht ihn zum Fachmann für Gamification. Er berät er Unternehmen, monotone Arbeitsabläufe interessanter zu gestalten. Zugeschaltet sind Klaus Teuber und sein Sohn Benjamin. Vater Klaus war eigentlich Zahntechniker und hatte als Hobby das Erfinden von Brettspielen. Eines davon war "Die Siedler von Catan", das erfolgreichste Brettspiel aus Deutschland. Heute haben er und sein Sohn eine Firma, die Brettspiele entwickelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Birgit Klaus, Dennis Wilms Gäste: Gäste: Thomas Junker (lehrt Geschichte der Biologie an der Uni Tübingen), Jörg Niesenhaus (Informatiker) Originaltitel: Planet Wissen