SWR 22:00 bis 22:30 Comedy Hannes und der Bürgermeister Spare beizeiten / Das Vesper D Stereo 16:9 HDTV Merken Der Bürgermeister (Karlheinz Hartmann) ist verärgert darüber, dass in seinem Rathaus keine Essenspausen eingehalten werden. Auch Hannes (Albin Braig) hält sich nicht an die Regeln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Albin Braig (Hannes), Karlheinz Hartmann (Der Bürgermeister) Originaltitel: Hannes und der Bürgermeister