ONE 22:00 bis 22:45 Serien Cucumber GB 2014 Merken Henry hat alle geblendet, und das Leben scheint perfekt. Nur Freddie erkennt die Wahrheit. Als die Vergangenheit alle einholt, wendet Henry sich an seine Familie, seine Freunde und seine Liebhaber, um zu überleben. Aber der größten aller Hürden muss er sich noch stellen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julie Hesmondhalgh (Cleo Whitaker) Ceallach Spellman (Adam Whitaker) Eleanor Worthington-Cox (Molly Whitaker) Fisayo Akinade (Dean Monroe) Freddie Fox (Freddie Baxter) Matthew Bailey (Tomasz) Darren Lawrence (Raymond) Originaltitel: Cucumber Regie: Euros Lyn Drehbuch: Russell T. Davies Kamera: Jake Polonsky Musik: Murray Gold Altersempfehlung: ab 16