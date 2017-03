RTL NITRO 23:45 bis 01:45 Actionfilm House of Flying Daggers CHN, HK 2004 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Wir schreiben das Jahr 859, als die Tang-Dynastie endgültig vor ihrem Zerfall steht: Eine Gruppe von Rebellen versucht vehement, ihren Plan, den chinesischen Kaiser zu stürzen, in die Tat umzusetzen. Sowohl das Militär als auch die Polizei sind zwar bereits auf die Revolutionäre aufmerksam geworden, da der Anführer der Rebellengruppe jedoch vor Kurzem ums Leben gekommen ist, fehlt ihnen jeglicher Anhaltspunkt - bis die beiden Polizisten Jin und Leo eine erste Spur haben: Sie hegen den Verdacht, dass die blinde Tänzerin Mei die Tochter des neuen Anführers sein könnte und heften sich an ihre Fersen, damit diese sie direkt zum neuen Oberhaupt führen kann. Es stellt sich heraus, dass Mei ebenfalls den Rebellen angehört, sodass die beiden Polizisten Mei in einem Teehaus unter einem Vorwand festnehmen. Dadurch, dass Jin ihr bei der Flucht aus dem Gefängnis verhilft, gewinnt er allmählich ihr Vertrauen und die beiden verlieben sich ineinander. Als Jin schließlich gemeinsam mit Mei in einem Rebellencamp ankommt, findet er nicht nur heraus, dass sein Kollege Leo in Wahrheit auf der verfeindeten Seite steht, sondern auch, wer Mei in Wirklichkeit ist... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Takeshi Kaneshiro (Jin) Andy Lau (Leo) Dandan Song (Yee) Zhang Ziyi (Mei) Ziyi Zhang (Xiao Mei) Hongfei Zhao (Kämpfer) Jun Guo (Kämpfer) Originaltitel: Shi mian mai fu Regie: Zhang Yimou Drehbuch: Zhang Yimou, Li Feng, Wang Bin Kamera: Xiaoding Zhao Musik: Shigeru Umebayashi Altersempfehlung: ab 12