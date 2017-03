RTL II 22:15 bis 00:45 Dokusoap Meine Eltern, ihre Kilos und ich D 2015 16:9 HDTV Merken Petra (36) und Reiner (44) kennen sich seit 15 Jahren. Petra bringt Kevin (17) mit in die Ehe und 2011 kommen die Zwillinge Colin (4) und Joshua (4) auf die Welt. Die Eltern bringen ordentlich Übergewicht auf die Waage und ihre Gesundheit leidet bereits an den Folgen ihres ungesunden Lebensstils. Durch unterschiedliche Schichtpläne bleibt kaum Zeit, mit der Familie zu essen. Der einzige Ausweg: Fastfood und schnelle Nudelgerichte kommen auf den Tisch. Die ungesunde Ernährungsweise schlägt auch langsam bei Söhnchen Colin an. Schon bei ihrer ersten Schwangerschaft mit 17 Jahren nahm Petra stolze 40 Kilo zu, weitere 25 Kilo folgten bei der zweiten Schwangerschaft. Seitdem ist sie das Übergewicht nicht mehr losgeworden. Rainer bereiten seine überschüssigen Pfunde bereits schwerwiegende gesundheitliche Probleme: Seit acht Jahren leidet er an Bluthochdruck, außerdem hat er immer wieder Rheumaschübe, Knie-, Hüft- und Rückenschmerzen. Kevin will seine Eltern endlich wachrütteln. Nach einem Todesfall durch massives Übergewicht innerhalb der Familie, hat der Teenager große Angst, dass seine zwei kleinen Brüder ohne ihre Eltern aufwachsen müssen. Gemeinsam mit Colin und Joshua ruft er Felix Klemme zu Hilfe. In den nächsten sieben Monaten wird Diplom-Sportwissenschaftler, Ernährungsexperte und Life Coach Felix Klemme das Leben der Familie komplett umkrempeln, damit Petra und Rainer noch lange für ihre Kinder da sein können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Meine Eltern, ihre Kilos und ich