sixx 22:05 bis 23:00 Krimiserie Body of Proof Die Rechtsmedizinerin USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Wieder da Merken Dr. Megan Hunt war bis zu einem Autounfall eine erfolgreiche Neurochirurgin. Aufgrund einer irreversiblen Sensibilitätsstörung an den Händen muss sie das Fachgebiet wechseln und wird Rechtsmedizinerin - immer auf der Suche nach der Wahrheit. Der Mord an einer Joggerin scheint schnell aufgeklärt. Ihr gerade erst aus der Haft entlassener Exfreund hat ein Motiv und wandert in Untersuchungshaft. Aber die Leiche von Angela Swanson erzählt Megan etwas anderes ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dana Delany (Dr. Megan Hunt) Jeri Ryan (Dr. Kate Murphy) John Carroll Lynch (Det. Bud Morris) Nicholas Bishop (Peter Dunlop) Sonja Sohn (Samantha Baker) Geoffrey Arend (Ethan Gross) Windell D. Middlebrooks (Curtis Brumfield) Originaltitel: Body of Proof Regie: Nelson McCormick Drehbuch: Christopher Murphey Kamera: Patrick Cady Musik: Daniel Licht Altersempfehlung: ab 12