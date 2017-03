tagesschau24 22:00 bis 22:45 Magazin Marktcheck Das Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin Akku-Gefahr - wenn der Reparaturdienst mangelhaft arbeitet / Wohnungsärger - wer ist für den Schimmel verantwortlich? / Himbeerkonfitüre - was genau steckt drin? / Tütenverschluss - was hilft bei aufgerissenen Plastiktüten? D 2017 Stereo 16:9 Merken Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung u. a. mit folgendem Thema: Akku-Gefahr - wenn der Reparaturdienst mangelhaft arbeitet Im Internet versprechen sogenannte Akku-Doktoren schnelle Hilfe bei schwächelnden Fahrrad-Akkus. Der Akku darf jedoch nur im Auftrag des Händlers geöffnet werden. Außerdem entspricht nicht jeder zurückgesandte Akku dem Original. Es kann vorkommen, dass die neu eingebauten Zellen nicht mehr mit der Elektronik zusammenpassen. Solche Akkus können Feuer fangen. Die Verletzungsgefahr für den Fahrer ist hoch. Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Hendrike Brenninkmeyer Originaltitel: Marktcheck