Super RTL 22:05 bis 00:45 Abenteuerfilm Die Legende des Zorro USA 2005 Stereo Untertitel HDTV Seiner Familie zuliebe legt der einst als Streiter für die Gerechtigkeit bekannte Zorro den Degen nieder und möchte als Alejandro de la Vega ein bürgerliches Leben mit seiner Frau Elena und dem gemeinsamen 10-jährigen Sohn Joaquin führen. Doch der Frieden währt nicht lange: Kalifornien - kurz davor, zum 31. Bundesstaat der USA zu werden - scheint erneut von politischen Mächten bedroht, die nicht nur die Unabhängigkeit des Staates gefährden, sondern mithilfe einer mysteriösen Geheimwaffe auch den Rest des Landes bedrohen wollen. Alejandro bleibt nichts anderes übrig: Er schlüpft - zum Missfallen seiner Frau - erneut in die Maske des Zorro, und hat dabei nicht nur den korrupten McGivens zum Gegner, sondern auch den charismatischen Aristokraten Armand. Zum Glück bekommt er Unterstützung von einer Unbekannten, die ihm wohl doch nicht so fremd ist, wie er zunächst glaubte... Schauspieler: Antonio Banderas (Don Alejandro de la Vega / Zorro) Catherine Zeta-Jones (Elena de la Vega) Rufus Sewell (Graf Armand) Nick Chinlund (Jacob McGivens) Julio Oscar Mechoso (Frey Felipe) Shuler Hensley (Pike) Michael Emerson (Harrigan) Originaltitel: The Legend of Zorro Regie: Martin Campbell Drehbuch: Roberto Orci, Alex Kurtzman Kamera: Phil Meheux Musik: James Horner Altersempfehlung: ab 12