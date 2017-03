SAT.1 Emotions 22:30 bis 23:10 Krimiserie Criminal Minds Alpha USA 2016 16:9 HDTV Merken Walker erhält den Hinweis, dass rund um San Diego, Kalifornien, eine skrupellose Gang ihr Unwesen treibt: Die Bande dringt in Häuser von wohlhabenden Familien ein, fesselt die Bewohner und feiert dann eine rauschende Party mit Drogen und Alkohol in deren Heim. Nachdem alles verwüstet ist, werden die Familien getötet. Die Gang hat offenbar eine strenge Hierarchie und einen Anführer, der absolute Folgsamkeit verlangt. Doch was sind seine Motive? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Paget Brewster (Emily Prentiss) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Aisha Tyler (Dr. Tara Lewis) Adam Rodriguez (Luke Alvez) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Diana Valentine Drehbuch: Erik Stiller Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 16