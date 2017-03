RTL Passion 22:15 bis 22:45 Daily Soap Unter uns D 2016 Merken Benedikt merkt, dass er Robert durch sein Verhalten misstrauisch gemacht hat. Er braucht dringend eine Idee, die ihn vor der Pleite rettet und zugleich Roberts Misstrauen zerstreut. Gemeinsam mit Ringo plant er eine ausgeklügelte Charade, um Robert zu täuschen. Wird der Plan aufgehen? Als Tobias einen kurzfristen Scheidungstermin für Caro und Malte bekommt, sind die beiden überrumpelt. Sie versuchen, sich unabhängig voneinander darauf einzustellen und Abschied von ihrer Ehe zu nehmen. Doch als Malte bei der Scheidungsbesprechung von einer Erinnerung an die glückliche Zeit mit Caro eingeholt wird, kommt es zwischen ihm und Caro zu einem heftigen Streit, weil er seinen Lieblingssessel behalten möchte... Rufus will sich mit Britta aussprechen, doch diese glaubt ihm nicht, dass er nicht mit KayC geschlafen hat. Rufus schaltet KayC ein, damit die das Missverständnis aufklärt. KayC ist jedoch sauer, weil sie die Rolle in der italienischen Serie nicht bekommen hat, und lügt Britta an. Britta sieht sich verletzt bestätigt, doch dann kommen ihr Zweifel an KayCs Behauptung. Und als eine charmante Explore-Friends-Nachricht von Rufus Britta zum Schmunzeln bringt, kann sie nicht mehr anders, als zu ihrem Verlobten zurückzukehren... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lars Steinhöfel (Easy Winter) Petra Blossey (Irene Weigel) Isabell Hertel (Ute Kiefer) Ben Ruedinger (Till Weigel) Milos Vukovic (Paco Weigel) Claudelle Deckert (Eva Wagner) Tabea Heynig (Britta Schönfeld) Originaltitel: Unter uns