kabel1 classics 23:30 bis 01:00 Thriller Stiefel, die den Tod bedeuten GB 1971 16:9 HDTV Nach einem Ausflug kehrt die blinde Sarah auf das Anwesen ihres Onkels zurück. Sie spürt, dass etwas nicht in Ordnung ist. Ihr Gefühl bestätigt sich: In dem Haus treibt sich ein unheimlicher Mörder herum, der bereits mehrere Menschen auf dem Gewissen hat. Die junge Frau hat keine Wahl - wenn sie überleben will, muss sie den Psychopathen trotz ihres Handicaps überlisten. Ein nervenaufreibendes Katz- und Mausspiel nimmt seinen Lauf. Schauspieler: Mia Farrow (Sarah) Dorothy Alison (Betty Rexton) Robin Bailey (George Rexton) Diane Grayson (Sandy Rexton) Brian Rawlinson (Barker) Norman Eshley (Steve Reding) Paul Nicholas (Jacko) Originaltitel: Blind Terror Regie: Richard Fleischer Drehbuch: Brian Clemens Kamera: Gerry Fisher Musik: Elmer Bernstein