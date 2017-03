BR Fernsehen 22:00 bis 22:30 Magazin Faszination Wissen Rindfleisch - Genuss mit Gewissensbissen D 2017 Stereo Untertitel 16:9 Merken Wissenschaftler warnen, dass zu viel Fleischkonsum unserer Gesundheit schadet. Auch für die Umwelt hat die exzessive Produktion von Rindfleisch Folgen. Während Fleischgerichte früher nur am Sonntag auf den Tisch kamen, essen viele heute täglich Wurst und Fleisch. Dabei warnen Wissenschaftler vor zu viel Fleischkonsum. Die exzessive Produktion von Rindfleisch hat Folgen, denn dabei werden enorme Mengen an Ressourcen verbraucht: Anbauflächen für Futterpflanzen, Wasser, Energie. Und der Methanausstoß der Tiere befördert den Klimawandel. Inwieweit kann man heutzutage also guten Gewissens Rindfleisch essen? Um diese Frage zu beantworten, hat das Filmteam einen Biobauern getroffen, bei dem der Kunde das Tier vor der Schlachtung persönlich kennenlernt. Wissenschaftler untersuchen, wie Fleischessen die Entwicklung des Menschen verändert hat, und wie die Fütterung von Rindern sowohl deren Gesundheit als auch ihren Methanausstoß beeinflusst, und welches Geheimnis hinter den Wagyu-Rindern steckt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Gunnar Mergner Originaltitel: Faszination Wissen