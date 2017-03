TLC 22:10 bis 23:10 Dokumentation Die Stone-Skala: Das Böse im Visier Mörderische Manipulation USA 2014 Merken Der klinische Psychologe Dr. Kris Mohandie analysiert seit 20 Jahren kriminelle Täter. Heute widmet er sich manipulativen Mördern, die alles tun, um ihr Ziel zu erreichen. Mit Hilfe einer Skala von eins bis 22 werden die Täter dem Grad ihrer Bösartigkeit nach eingeordnet. Dr. Mohandie spricht mit Wayne Henley, der eine Reihe junger Männer in den Tod gelockt hat. Taylor Helzer drängte seinen Bruder zum Mord, und Sylvia White tötete all die Menschen, die ihr lästig waren. Die berechnende Intrigantin schreckte vor nichts zurück, um ihren Willen zu bekommen. Sie brachte ihren vierjährigen Stiefsohn um, weil er ihr lästig war, und ließ ihren dritten Ehemann ermorden. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Most Evil