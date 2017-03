TNT-Serie 23:30 bis 00:15 Actionserie The Flash Grodd lebt! USA 2014 16:9 Merken Barry versucht, Reverse Flash aufzuhalten und seine Freunde vor ihm zu beschützen. Um das Team abzulenken, lässt Dr. Wells Gorilla Grodd in der Stadt frei. Joe, Barry und Cisco steigen in die Abwasserkanäle von Central City und versuchen, den Affen einzufangen, doch der Gorilla ist findiger als gedacht und entführt Joe. Indes sprechen sich Iris und Barry endlich aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Grant Gustin (Barry Allen/The Flash) Candice Patton (Iris West) Danielle Panabaker (Caitlin Snow) Rick Cosnett (Eddie Thawne) Carlos Valdes (Cisco Ramon) Tom Cavanagh (Dr. Harrison Wells) Jesse L. Martin (Detective Joe West) Originaltitel: The Flash Regie: Dermott Downs Drehbuch: Grainne Godfree, Kai Wu Kamera: C. Kim Miles