Der Fall der Mauer war noch keinen Monat alt, da stürmten Demonstranten aus Kavelstorf bei Rostock ein Gelände am Ortsrand. Als sie die dort befindlichen Lagerhallen betraten, trauten sie ihren Augen kaum. Ohne es zu ahnen waren sie auf ein geheimes Waffenlager des Koko-Imperiums von Schalck-Golodkowski gestoßen: Bis unter die Decke stapelten sich Sturmgewehre, Maschinenpistolen und palettenweise Munition. In diesem Moment wurde den Demonstranten klar: Die DDR war nicht so friedliebend, wie sie immer behauptet hatte, sie hat mitgemischt bei den Stellvertreterkriegen der Supermächte, sie hat Militärkader aus befreundeten Ländern und Kämpfer von Befreiungsbewegungen ausgebildet, sie hat Waffen in die Krisengebiete der Welt exportiert, und sie hat selbst Waffen entwickelt und hergestellt, um sie auf dem Weltmarkt gewinnbringend zu verkaufen. Die Dokumentation "Honeckers Geheime Kriege" schildert die Geschichte dieser "geheimen Solidarität". Sie erzählt, wie die DDR im Sechs-Tage-Krieg 1967 zwischen Israel und den arabischen Staaten bereit war, den Verbündeten Ägypten und Syrien Kampfflugzeuge und Panzer zu liefern. Sie erzählt, wie ab 1977 Äthiopiens sozialistischer Diktator Mengistu Haile Mariam mit Waffen versorgt wurde, die dieser nicht nur zur Verteidigung des Landes, sondern auch zur Durchführung einer Terrorwelle gegen seine politischen Gegner und die Zivilbevölkerung einsetzte. "Honeckers Geheime Kriege" erzählt, wie die DDR im Iran-Irak-Krieg ab 1981 beide Kriegsparteien gleichermaßen mit Waffen versorgte; wie im Auftrag von Alexander Schalck-Golodkowski ein Sturmgewehr mit dem in der NATO gebräuchlichen Kaliber entwickelt wurde, um Polizeikräfte und Militäreinheiten auszurüsten, unter anderem in Indien und Peru. Erstmals erzählt die Dokumentation auch, wie Guerillakämpfer des ANC aus Südafrika in einem geheimen Schulungsheim in Teterow in Mecklenburg für ihren Kampf gegen das rassistische Apartheid-Regime ausgebildet wurden. Viele der für diese Dokumentation interviewten Zeitzeugen äußern sich erstmals vor einer Kamera. Ein DDR-Diplomat kommt ebenso zu Wort, wie ein an den Waffenentwicklungen beteiligter Ingenieur. Ägyptische Geheimdienstmitarbeiter und äthiopische Diplomaten äußern sich zu den Hintergründen der Waffengeschäfte mit der DDR und ein Gründungsmitglied des militärischen Armes des ANC berichtet freimütig von seinen Erfahrungen im DDR-Ausbildungscamp. Entstanden ist ein Film, der den vielleicht letzten Mythos der DDR zerstört: Ein friedliebender Staat, gar ein "Friedensstaat", zu sein. Originaltitel: Honeckers Geheime Kriege Regie: Jan N. Lorenzen