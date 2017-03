ZDF neo 22:30 bis 23:15 Mysteryserie Outcast Folge: 6 Die Warnung USA 2016 Stereo 16:9 Dolby Digital HDTV Neue Folge Merken Reverend Anderson führt einen Exorzismus ohne Kyle durch. Die neue Bekannte des Reverend, Patricia MacCready, ist von seinem Alleingang nicht überzeugt. Derweil versucht Kyle, sein Leben den Gepflogenheiten in Rome anzupassen. Ein nächtlicher Angriff zeigt ihm jedoch, dass er sich den dunklen Mächten stellen muss. Chief Giles zweifelt immer stärker an der Loyalität eines langjährigen Freundes. Der mysteriöse und zugleich angsteinflößende Sidney stattet derweil dem Reverend einen unerwünschten Besuch ab. Die Folgen der Serie "Outcast" sind nach der jeweiligen Ausstrahlung in ZDFneo über die funk App von ARD und ZDF online verfügbar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patrick Fugit (Kyle Barnes) Philip Glenister (Reverend Anderson) Wrenn Schmidt (Megan Holter) David Denman (Mark Holter) Reg E. Cathey (Chief Giles) Melinda McGraw (Patricia) Joshua C. Allen (Possessed Man) Originaltitel: Outcast Regie: Tricia Brock Drehbuch: Joy Blake Kamera: Evans Brown Musik: Atticus Ross, Leopold Ross, Claudia Sarne Altersempfehlung: ab 16