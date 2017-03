History 22:45 bis 23:30 Dokumentation Das Geheimnis von Flug MH370 GB 2014 Stereo 16:9 Merken Das Verschwinden des Malaysian Airlines Fluges MH370 mit 239 Menschen an Bord zählt zu den großen Rätseln der modernen Luftfahrt. Technisches Versagen, ein Anschlag oder die Manipulation der Bordelektronik gehören zu den möglichen Ursachen. Wochenlang suchten internationale Teams vergeblich nach Überresten der am 8. März 2014 auf ihrem Flug von Kuala Lumpur nach Peking verschwundenen Maschine im Indischen Ozean. Auch die Black Box der Boeing 777 wurde nicht gefunden. Der Film zeigt, warum die Suche so lange dauert und wie strategisches Kalkül beteiligter Staaten die Rettungsaktion behinderte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Malaysia 370: the Plane That Vanished Altersempfehlung: ab 12