TNT Comedy 22:15 bis 22:35 Comedyserie King of Queens Speedy Gonzales USA 2001 16:9 Merken Da Carrie und Doug schon seit Monaten erfolglos versuchen, schwanger zu werden, suchen sie eine Spezialistin auf. Es stellt sich heraus, dass die Gelegenheit, schwanger zu werden, gerade sehr günstig ist, weil Carries fruchtbarste Tage unmittelbar bevorstehen. Doug und Carrie würden diese Chance auch gerne gleich beim Schopf packen, aber leider haben Dougs Eltern ausgerechnet jetzt ihren Besuch angekündigt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Nicole Sullivan (Holly Shumpert) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Jane Lynch (Dr. Foreman) Dakin Matthews (Joe Heffernan) Jenny O'Hara (Janet Heffernan) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Richard J. Feinstein