Niederlande 1 22:20 bis 23:00 Sonstiges De Rijdende Rechter Wat een bevalling NL 2017 HDTV Merken Als Jetty Kuiper tien jaar geleden haar eigen bedrijfje start als zwangerschapscoach, lifestylecoach en trainer, plaatst ze op haar website nietsvermoedend een foto van een beschuit met muisjes. Ze heeft de foto gevonden op de website Dutch Free Card. Jaren later ontvangt ze een brief van het Belgische bedrijf Permission Machine. Ze moet betalen voor de foto. Jetty vertrouwt het bedrijf niet, maar verwijdert voor de zekerheid toch maar de foto. Jetty schrikt zich rot als ze een paar maanden later een brief krijgt van een advocaat met een sommatie van 820 euro voor auteursrechtinbreuk. En dat terwijl ze zich echt van geen kwaad bewust is....Rijdende Rechter meester John Reid zoekt uit hoe het nu precies zit met de rechten van de foto en de manier waarop Jetty de foto gebruikt heeft. In Google-Kalender eintragen Moderation: Jetske van den Elsen Originaltitel: De Rijdende Rechter