Classica 22:25 bis 00:35 Oper Donizetti, Lucrezia Borgia USA 2013 Stereo 16:9 Aus der San Francisco Opera: "Lucrezia Borgia" von Gaetano Donizetti (1797-1848). Musikalische Leitung: Riccardo Frizza - Inszenierung: John Pascoe. Mit Renée Fleming (Lucrezia Borgia), Vitalij Kowaljow (Don Alfonso), Michael Fabiano (Gennaro), Elizabeth DeShong (Maffio Orsini). Die Oper, uraufgeführt 1833 an der Mailänder Scala, geht auf Victor Hugos Drama "Lucrèce Borgia" zurück, eine turbulente Geschichte um Lucrezia Borgia, ihren vierten Ehemann Don Alfonso und ihren vermeintlichen Liebhaber Gennaro, der in Wahrheit jedoch ihr Sohn ist. Schauspieler: Renee Fleming (Lucrezia Borgia) Vitalij Kowaljow (Don Alfonso) Michael Fabiano (Gennaro) Elizabeth DeShong (Maffio Orsini) Mary Finch (Lady of the Court) Riccardo Frizza (Himself - Conductor) Blanche Hampton (Princess Negroni) Originaltitel: Lucrezia Borgia Regie: Frank Zamacona Drehbuch: Felice Romani, Victor Hugo Musik: Gaetano Donizetti