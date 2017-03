Sky 1 22:30 bis 23:15 Arztserie Grey's Anatomy Tu, was nötig ist! USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Doktor Webber weigert sich weiterhin, Nahrung aufzunehmen. Und Bailey wagt es nicht, ihn zwangsweise über eine Sonde zu ernähren. Derweil verspottet Cristina Alex, weil der noch nicht mit Jo geschlafen hat. Und Owen Hunt setzt die Mitglieder des Klinikvorstandes unter Druck, endlich Geld für die Reparatur der Sturmschäden locker zu machen. Doch er muss sein Ziel mit anderen Mitteln erreichen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Sara Ramirez (Dr. Callie Torres) Kevin McKidd (Dr. Owen Hunt) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Tony Phelan Drehbuch: Shonda Rhimes, Tia Napolitano Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12