Im Rausch der Macht Macht und Frauen D 2016

1. Staffel, Folge 2: Erst langsam gewöhnt sich die Welt daran, dass sich auch Frauen wie Hillary Clinton, Angela Merkel oder Facebook-Geschäftsführerin Sheryl Sandberg in die mächtigsten Positionen hocharbeiten können. Warum braucht die Menschheit so lange, um auch weibliche Führungsansprüche zu akzeptieren? Wie lauten die ungeschriebenen Gesetze für den Aufstieg des "schwachen Geschlechts" bis ganz an die Spitze? Sind Frauen am Ende die besseren Machthaber?