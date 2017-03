Sky Sport 2 22:45 bis 00:45 Fußball Fußball: UEFA Champions League FC Arsenal - FC Bayern München, Achtelfinale Rückspiel Dienstag I Stereo 16:9 HDTV Merken "Vor dem Elfmeter waren wir sehr gut, dann bis zur Halbzeit nicht wirklich gut, danach sensationell." Was Bayern-Kapitän Philipp Lahm schnörkellos zusammenfasst, hatte für Arsenal desaströse Folgen: 5:1 siegten die Münchner im Hinspiel. Nach 1:0 und 1:1 zur Pause. Messe gelesen also? "Wir können nicht nach London fahren und sagen, dass wir weiter sind", meint Robert Lewandowski, der den Elfer für die "Gunners" verursachte, das 2:1 schoss und Thiagos 3:1 vorbereitete, "wir müssen zeigen, dass wir wirklich die bessere Mannschaft sind und eine Runde weiter wollen. Wir müssen gewinnen wollen!" Die weiteren FCB-Treffer: Arjen Robben (1:0), Thiago (4:1) und Thomas Mül. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fußball: UEFA Champions League